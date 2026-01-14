Els Comuns situaran "al centre" de la negociació dels pressupostos prohibir les compres especulatives

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que la prohibició de les compres especulatives d'habitatge és un element que ha d'estar "al centre" d'una eventual negociació per aprovar els pressupostos catalans del 2026.
"Quan nosaltres entrem a negociar els pressupostos, que encara no han començat les negociacions fins que es vegi què passa amb les sancions i els acords en salut i educació, les compres especulatives han d'estar al centre", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimecres recollida per Europa Press.
Albiach ha sostingut que no han iniciat aquestes negociacions i que el seu grup no ho farà fins que el Govern hagi imposat sancions als propietaris d'habitatge que incompleixen la llei d'habitatge i el topall als preus del lloguer.
"Després d'un any de tenir un règim sancionador aprovat per fer front a tots els qui estan fent frau amb l'accés a l'habitatge, que posi sancions. Perquè si tant s'omple la boca el president de dir 'qui la fa la paga', crec que és hora de posar en marxa aquest règim sancionador", ha reclamat.
També ha exigit compliments en els acords pendents amb la seva formació en educació (ha esmentat els menjadors escolars i un reforç de català, matemàtiques i anglès) i en salut, i s'ha referit a 10 milions d'euros per a salut mental que van pactar per al tercer suplement de crèdit el maig passat.
"REGALS FISCALS"
Sobre la proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'aplicar incentius fiscals en l'IRPF als propietaris que no augmentin el preu dels lloguers, Albiach ha qualificat la proposta de regal fiscal.
"No és una decepció perquè hem vist la política d'habitatge que ha practicat fins ara el PSOE. Per tant, què puc dir? Que va radicalment en el sentit contrari de les mesures que s'haurien d'aplicar", ha valorat.