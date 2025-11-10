Els Comuns respecten la voluntat de Colau de no repetir com a candidata a l'alcaldia de Barcelona

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat que el partit respecta la voluntat manifestada per l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau de no tornar a ser candidata de BComú per revalidar l'alcaldia.
En una roda de premsa a la seu del partit, ha ironitzat que cap declaració de Colau o dels Comuns sobre aquest tema és creïble: "Ho ha dit ella mateixa i crec que cal respectar les voluntats i declaracions que fan els diferents dirigents".
"Nosaltres evidentment la respectem, faltaria més", i ha afegit que Colau no ha transmès res a nivell intern que fos diferent, i que el fet de dir-ho de manera pública també és una manera de traslladar-ho al partit.