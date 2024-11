Els Comuns renoven un 43% de la seva executiva amb la vista posada en les municipals del 2027

Albiach i Urtasun seran els Responsables Institucionals del partit, càrrec de nova creació

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya en Comú renovarà el 43% dels membres de l'Executiva Nacional del partit amb l'objectiu d'impulsar-lo en tots els territoris "amb la vista posada en les eleccions municipals del 2027", informa la formació en un comunicat.

Així, 20 dels 47 membres de la direcció del partit en formaran part per primera vegada a partir de l'Assemblea Nacional que celebraran els Comuns els dies 16 i 17 de novembre a Barcelona.

Destaquen que en la nova direcció només tres persones mantindran les funcions que estaven exercint en el que defineixen com "un equip plural i divers, que combina experiència amb una renovació de marcat accent territorial" amb l'objectiu d'enfortir l'organització a nivell territorial.

COORDINADORES

Com va confirmar recentment la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, no repetirà com a coordinadora de l'espai polític, tampoc l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Es posaran al capdavant de la formació com a coordinadores Candela López, diputada al Congrés i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, i Gemma Tarafa, portaveu del grup municipal de BComú i diputada de la Diputació de Barcelona.

Els diputats al Congrés Aina Vidal i Gerardo Pisarello seran els portaveus, mentre que Albiach i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, seran els Responsables Institucionals del partit, càrrec de nova creació i de "màxim nivell".

ALTRES CÀRRECS

Els tres alcaldes que té el partit, el del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler; el de Montornès del Vallès (Barcelona), José Montero; i la de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), Isabel Garcia Ripoll, formaran part de la direcció.

A l'executiva també hi seran l'eurodiputat Jaume Asens, la líder de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, el portaveu al Parlament, David Cid, i el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí.

Altres noms destacats de la nova direcció són els del que serà el secretari de coordinació i del Vallès Occidental, l'exdiputat al Congrés i regidor de Sabadell (Barcelona) Joan Mena, i el nou responsable de Programa, el diputat al Congrés i l'exregidor de Barcelona Eloi Badia.