Els Comuns reivindiquen la diversitat i el catalanisme popular enfront de discursos d'odi

Albiach critica la utilització dels immigrants com a "míssils" en contra del Govern
BADALONA (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reivindicat la diversitat de Catalunya i el catalanisme popular davant dels discursos d'odi i racistes del "bloc reaccionari de l'extrema dreta" que, ha dit, representen dues formacions polítiques, en referència implícita a Vox i AC.
Ho ha fet en un acte al Teatre Zorrilla de Badalona (Barcelona) amb motiu de la Diada de Catalunya aquest dimecres junt amb el diputat en el Congrés i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, i a la portaveu a Badalona i candidata a l'alcaldia en el municipi, Aïda Llauradó.
Albiach ha receptat que garantir drets i oferir certeses davant de la precarietat és "la manera de fer front i evitar que es propaguin encara més els discursos d'odi" que s'aprofiten, ha dit, dels qui veuen canvis socials ràpids i sobtats.
"Si el lloguer està car, de qui és la culpa? Del migrant. Si hi ha precarietat, de qui és la culpa? Del migrant. Si els serveis públics estan tensionats, de qui és la culpa? Del migrant. Desplacen l'atenció des de dalt cap al del costat o a baix", ha criticat.
També ha reivindicat el lema 'Som un sol poble' després de l'onada migratòria cap a Catalunya dels anys 50, i ha assegurat que "una nova Catalunya està en construcció, una Catalunya que té noms diversos, accents de tots llocs, colors de pell del món sencer".
"Als Comuns sempre ens trobaran aixecant una alternativa autèntica, real i honesta basada en els drets humans davant de tots aquells que el que volen és que ens enfrontem per l'origen", ha afegit.
ATACS A L'"ÚLTIM REDUCTE" PROGRESSISTA
Albiach ha acusat el Marroc, Israel i els Estats Units d'utilitzar la desesperació de les persones que fugen de la guerra i de la misèria com a "míssils en contra de l'últim reducte, de l'últim Govern progressista de tota Europa".
També ha carregat contra el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per la seva posició respecte a Ceuta: "Ens indigna i ens repugna el cinisme de Feijóo que aboca a Ceuta al col·lapse impedint que les comunitats puguin acollir a nens sol per desgastar al Govern".
I ha criticat que forces democràtiques "compren aquests marcs i aquests relats" quan rebutgen acollir a menors procedents de Ceuta com fan, ha dit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i algunes veus dins d'ERC.
ACTUAR DAVANT DE LA "OFENSIVA REACCIONÀRIA"
En la mateixa línia, Pisarello ha assenyalat "l'ofensiva reaccionària" dels grans capitals, i ha instat a l'autoorganització de les classes populars treballadores catalanes.
"Per derrotar a la ultradreta es necessita força. Es necessiten idees, però es necessita força també. I això només s'ha aconseguit amb la lluita contra l'extrema dreta amb l'autoorganització popular, amb valentia institucional i amb un programa de repartiment de la riquesa", ha agregat.
Així, ha afirmat que una de les tasques pendents en l'esquerra per la Diada d'aquest any és la mobilització per promoure un projecte esperançador davant de "les polítiques reaccionàries d'ultradreta".
"Arribem a la Diada en una situació d'autèntica emergència social, d'emergència ambiental i d'emergència nacional. No vull dir-ho amb alarmisme, però sí amb un cert sentit d'urgència", ha sostingut.
I ha resolt: "Qui amenaça la nostra identitat i viabilitat com a poble és la precarietat laboral i és l'obscena concentració de la riquesa en poques mans".
ALBIOL I L'"ODI"
Per la seva banda, Llauradó ha carregat contra l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, per dir, segons ella, que amb Ceuta desbordada, "no es compti amb ell per acollir absolutament a ningú, ni a les nenes soles desemparades".
"La setmana passada es va plantar a la plaça de la Vila fent una concentració, aquella neutral a favor de Ceuta segons ell, a crit de 'Pedro Sánchez hijo de pe'. Això és el que fa aquest alcalde. Això sí, que ho facin els altres mentre ell mira somrient, perquè és un expert en manipulació", ha agregat.
Ha erigit el projecte dels Comuns davant dels que "atisen l'odi", i ha assegurat que es presenta a l'alcaldia de Badalona amb la convicció que una altra Badalona és possible.
"Nosaltres defensem drets mentre uns altres defensen privilegis. I ho tenim clar, som feministes, som antiracistes i som antifeixistes. I si tenir humanitat és un acte revolucionari, que visqui la revolució", ha conclòs.
En l'acte també estava prevista la participació del portaveu dels Comuns i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que finalment no ha pogut acudir per causes meteorològiques que han afectat al seu vol a Barcelona.
Si que han acudit a l'acte, que ha finalitzat amb el cant de 'Els segadors', altres dirigents com la coordinadora dels Comuns i portaveu a l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, i el portaveu en el Parlament, David Cid, entre altres.