Els Comuns recullen 8.000 signatures perquè RTVE no emeti l'actuació d'Israel a Eurovisió

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han impulsat una campanya de recollida de signatures per reclamar a RTVE que no emeti l'actuació d'Israel durant el Festival d'Eurovisió aquesta setmana a Basilea (Suïssa).

Segons han informat aquest divendres en un comunicat, n'han aconseguit 8.000 en 4 dies, en una campanya que van engegar aquesta setmana i que acabarà aquest dissabte, després del festival.

Pel partit, la participació d'Israel és un rentat de la seva imatge davant el món mentre "bombardeja hospitals, escoles i cases plenes de famílies" a Gaza.

"Una operació de 'pinkwashing' absolutament inacceptable que els mitjans públics no poden contribuir a normalitzar", valoren.

A parer seu, el rebuig a les actuacions del Govern israelià a Gaza és un clam social inequívoc a Espanya, per la qual cosa demanen a RTVE que tingui "responsabilitat com a mitjà públic i es posi al costat dels drets humans i no doni cobertura al blanqueig de crims de guerra en 'prime time'".