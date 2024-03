Els Comuns reclamen un "pacte de país" per declarar l'agricultura sector estratègic

Demana que el ple monogràfic d'agricultura "no caigui ni en l'oportunisme ni sigui efímer"



BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El diputat dels Comuns en el Parlament Enric Bàrcena ha reclamat un "pacte de país" per declarar com a sector estratègic l'agricultura i la ramaderia, i ha defensat que es basi en una aliança entre el camp i la ciutat, productors i consumidors.

En la seva intervenció aquest dimarts en el ple monogràfic d'agricultura i ramaderia en el Parlament, ha reclamat que aquest debat sigui profitós i "no caigui ni en l'oportunisme ni sigui efímer", sinó que finalitzi amb un compromís amb el sector i amb respostes a curt, mitjà i llarg termini.

Bàrcena ha apostat per "actuar davant de l'especulació en el sector per part de les grans empreses nacionals i multinacionals", ja que considera que exploten al petit productor i repercuteixen en les garanties d'accés a una alimentació saludable, ha dit textualment.

Ha assenyalat que el principal repte del sector és fer-se viable davant del canvi climàtic: "A Catalunya no poden seguir creixent els regadius", ha afirmat el diputat, que ha reclamat millores en l'eficiència dels regadius.

NO SER MONEDA DE CANVI

També ha subratllat que el sector agrícola "no pot ser la moneda de canvi recurrent en els tractats internacionals de la Unió Europea", i ha assegurat que el problema actual és que la UE no es creu les seves directives per garantir que les produccions agràries siguin més sostenibles mediambientalment i més saludables.

Ha criticat que PP, PSC i Cs votessin en el Parlamento Europeu a favor "d'obrir els mercats" amb tractats com Mercosur, mentre que Comuns, ERC i Junts van votar en contra i Vox es va abstenir, i ha lamentat que ocorregués "el mateix amb la Política Agrària Comuna (PAC)".