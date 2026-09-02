Els Comuns reclamen a Espadaler el "desglossament" de despeses de la Generalitat per la visita del Papa

Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han reclamat conèixer el "desglossament" de les despeses efectuades per diversos Departaments de la Generalitat durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, i han demanat la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè informi sobre el cost total assumit.
Segons indica la formació en un comunicat aquest dimecres, les primeres previsions indicaven que s'havien de destinar 1,6 milions d'euros, que després van passar a ser 2,3 i segons les últimes dades es van aconseguir els 3,3 milions d'euros.
A més, demanen conèixer els detalls de les despeses del dispositiu de seguretat, que contemplava una partida de 49.536 euros, però que "segueix oberta" a l'espera de comptabilitzar les hores extra dels Mossos d'Esquadra que van participar en l'operatiu.