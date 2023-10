Els comuns rebutgen parlar de Catalunya com a "minoria nacional" en la negociació de la investidura

Mena no troba "imprescindible" un mediador i reclama un mecanisme per avaluar els acords

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha rebutjat el terme 'minoria nacional' en les negociacions per a una possible investidura del secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

"No ens agrada ni com a terme, ni com a concepte", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns, després de saber-se que el PSOE i Junts treballen en un possible reconeixement dels drets de Catalunya com a minoria nacional, segons va avançar 'La Vanguardia'.

Mena ha apostat pel "reconeixement nacional de Catalunya", cosa que assegura que ja van proposar de portar a la taula de diàleg, i ha defensat que això encaixa en el marc d'una Espanya plurinacional, després d'instar els negociadors a posar-se d'acord en els termes i de quina manera es pot fer aquest reconeixement.

El portaveu dels comuns ha qualificat el terme 'minoria nacional' d'"identitari", i ha insistit que Catalunya és una nació dins un estat plurinacional.

Preguntat per la figura d'un mediador per a les negociacions, Mena ha respost que no és una figura imprescindible per al seu partit, però no s'hi oposaran, i ha reclamat "un mecanisme per avalar i avaluar els acords als quals s'arribi".

També ha tornat a demanar al PSOE treballar amb molta més contundència en les negociacions, quan es compleixen tres mesos de les eleccions del 23J: "Continuarem treballant amb tota la discreció perquè és un element prioritari", ha explicat preguntat per com van les converses.