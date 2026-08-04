Publicat 04/08/2026 14:33

Els Comuns rebutgen el dictamen del CGE: "Seguirem explorant els marges legals" en l'habitatge

La diputada de Comuns, Jessica Albiach, durant una sessió plenària
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha rebutjat aquest dimarts el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge: "Seguirem explorant els marges legals per fer de l'habitatge a Catalunya un dret i no un actiu financer".

En una publicació a 'X' recollida per Europa Press, Albiach ha sostingut que no comparteixen l'anàlisi del CGE, que veu vulneració de drets com el de la propietat privada, i creu que "no s'ha entès" que la proposta no limita l'adquisició sinó la destinació de l'habitatge.

"Ara abordarem els següents passos amb el Sindicat de Llogateres i els grups que creuen que és necessari limitar la compra especulativa al nostre país per frenar la concentració en poques mans d'un dret bàsic com és l'habitatge", ha conclòs.

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