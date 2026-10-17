Els Comuns ratifiquen a Urtasun com a nombre 2 de Front Ampli per Barcelona

A. Pérez Meca - Europa Press
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han ratificat al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com a nombre 2 de la llista de Front Ampli per la província de Barcelona per a les properes eleccions generals del 29 de novembre, mentre que l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau serà la número 1 i la presidenciable de la coalició.
El partit va ratificar a Urtasun com el seu candidat a Catalunya en un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest divendres, després de rebre un 94,1% de vots favorables dels membres de l'organització, han informat en un comunicat aquest dissabte.
El Consell Nacional també ha aprovat amb un 94,8% de suports l'acord de coalició electoral dins del Front Ampli, i la candidatura al Congrés es presentarà sota el nom Comuns-Front Ampli, mentre que en el Senat tindrà la denominació de Comuns-Front Ampli per la democràcia.
En un video compartit per la formació Urtasun ha explicat que ha decidit fer un pas endavant i formar part d'aquesta candidatura, i ha advertit que les eleccions generals del 29 de novembre són una "batalla transcendental".
"No ens podem permetre que Catalunya caigui en l'òrbita d'influència de Donald Trump amb un Govern de PP i Vox, i això no ho permetrem. No és el moment de donar cap pas cap a enrere, és el moment de donar molts passos cap a endavant", ha defensat.