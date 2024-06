Els Comuns protesten contra la tecnologia "al servei de la guerra" de la fira Unvex

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

Els Comuns Sumar han protestat aquest dimarts contra la fira de drons Unvex que se celebra el 4 i 5 juny a Fira Barcelona i també a Sabadell (Barcelona) en al·legar que "és una demostració de la tecnologia a favor i al servei de la guerra i del genocidi al poble palestí".

En declaracions als mitjans, la número dos dels Comuns Sumar a les europees, Júlia Miralles, ha criticat el model tecnològic "que està protagonitzant el genocidi del poble palestí i es basa en la privatització del desenvolupament tecnològic i en la vulneració de drets a Europa".

Així mateix, la diputada del partit al Congrés dels Diputats Gala Pin ha qualificat la celebració d'aquesta fira d'impensable i inacceptable.

"No es pot entendre com, davant un genocidi, davant el pitjor horror que hem viscut, que estem vivint en el segle XXI, la ciutat de Barcelona no hagi trencat relacions amb Israel", ha afegit.

Pin ha cridat a adoptar un lideratge públic en matèria de tecnologia, davant un model, a parer seu, a favor i fet des de Silicon Valley: "Podem tenir una tecnologia que estigui al servei del bé comú".