Els comuns proposen Vidal per liderar la llista per Barcelona amb Pisarello de 2 i Pin de 3

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

La direcció dels comuns ha proposat la diputada al Congrés Aina Vidal per liderar la llista de Sumar i En Comú Podem per Barcelona, amb el diputat Gerardo Pisarello de número 2 i l'exregidora de l'Ajuntament de Barcelona Gala Pin de número 3.

Segons han informat fonts dels comuns a Europa Press, aquesta és la proposta que debat i vota aquest divendres a la tarda el Consell Nacional dels comuns per a les pròximes eleccions generals.

Tot això, després que el fins ara líder dels comuns al Congrés, Jaume Asens, ha anunciat que renuncia a presentar-se a les generals i ha apostat per Vidal com a candidata per renovar els lideratges dins l'espai.

En el número 4 aniria la secretària d'organització de Podem, la madrilenya Lilith Verstrynge, posició que és fruit de l'acord que va negociar En Comú Podem amb Sumar dins l'acord per a una candidatura unitària amb formacions d'esquerra a tot Espanya.

En el número 5 continuaria el regidor de Barcelona Eloi Badia, mentre que la coordinadora de Catalunya En Comú Candela López ocuparia el número 6 de la llista.