Els Comuns proposen per als pressupostos xecs anuals per a productes menstruals i anticonceptius

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han proposat aquest divendres que, en la negociació per als pressupostos amb el Govern, es destinin 160 milions d'euros a l'any a la salut sexual i reproductiva amb xecs anuals de 60 euros per a dones entre 12 i 50 anys per a productes menstruals i de 30 euros per a joves entre 16 i 29 anys per a anticonceptius.
L'objectiu, informa el partit en un comunicat, és fer front a l'increment del cost de la vida i reduir el cistell de consum en productes "imprescindibles per a la higiene i la salut femenina", com els productes menstruals, que representen un cost fix per a les dones; i proposen mantenir la mesura fins que aquests productes no es gravin amb el 0% de l'IVA (actualment tenen un 4%).
En paral·lel, el xec per als anticonceptius pretén ser una "eina més d'educació sexual" davant l'increment de les infeccions de transmissió sexual.