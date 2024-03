Els Comuns proposen una llei per impedir els beneficis fiscals del Hard Rock

Volen que els casinos que ingressin més de 4,5 milions tributin al 55%



BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El diputat dels Comuns al Parlament Joan Carles Gallego ha registrat aquest divendres a la cambra catalana una proposició de llei per impedir els beneficis fiscals del Hard Rock, de manera que els casinos que ingressin més de 4,5 milions d'euros tributin al 55%, segons ha pogut comprovar Europa Press.

Segons ha avançat el diari 'Ara', l'objectiu dels Comuns és frenar la rebaixa que es va aprovar el 2014 al Parlament --acordada per CiU i el PSC-- per incentivar l'arribada del Hard Rock, aleshores amb la nomenclatura de BCN World, i que situava la tributació al 10%.

Aquest moviment dels de Jéssica Albiach es produeix en plenes negociacions pressupostàries amb el Govern, a qui continuen exigint que descarti el macroprojecte per donar suport als comptes.

En l'exposició de motius, els Comuns recorden que el 2014 es va modificar la llei de centres recreatius turístics en matèria de tributació, comerç i joc que va establir el "tipus impositiu aplicable als casinos de joc en un 10%" un cop posat en funcionament el complex del Hard Rock.

"Aquesta modificació va suposar una reducció radical" del tipus impositiu, lamenten els comuns, que argumenten que, actualment, hi ha un consens al Parlament sobre l'impacte dels macrocasinos en la ludopatia i sobre que el model de turisme massiu s'ha de reconsiderar.

També recullen en la proposició que ara hi ha un acord per "avançar cap a un model turístic sostenible, responsable, diversificat, just i redistributiu, fugint de models que se sustentin en condicions precàries, de depredació ambiental i de recursos hídrics i de generació de residus".

IMPOSTOS A LES EMPRESES DE JOC

A més a més, consideren que la necessitat de finançament dels serveis públics fa que no sigui "comprensible" el tipus reduït d'impostos a les empreses de joc, i reclamen mantenir el tipus impositiu anterior a la reforma del 2014.

En concret proposen gravar al 55% els casinos que guanyin més de 4,5 milions d'euros; al 45% els que guanyin entre 2,2 i 4,5 milions; al 35% els que tinguin beneficis d'entre 1,2 i 2,2 milions, i al 20% els que tinguin menys d'1,2 milions d'ingressos.