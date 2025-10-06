Els Comuns proposaran en el debat de política general prohibir les compres especulatives d'habitatge

Veu un "canvi de posicionament" del PSOE i Junts al Congrés sobre els lloguers de temporada
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat aquest dilluns que el seu partit portarà com a proposta en el debat de política general d'aquesta setmana al Parlament prohibir les compres especulatives d'habitatge.
"La prohibició de compres especulatives és una mesura que permet que siguin les persones que viuen, que resideixen als barris, els qui tinguin prioritat per accedir a un habitatge i no es compri per especular", ha explicat, en una roda de premsa a la seu del partit.
Ha dit que el Govern ha anunciat mesures en l'àmbit de l'habitatge, però que els Comuns creuen que sempre es troben amb una "escassa, per no dir nul·la, predisposició a tocar els interessos que s'han de tocar perquè l'habitatge sigui un dret".
A més a més, ha dit que el Govern té "molts temes pendents", molts dels quals negociats amb la seva formació, i que hi insistiran al llarg del debat, i ha citat, a més de l'habitatge, la sanitat, l'educació, els serveis socials i les infraestructures, concretament, Rodalies.
PLA 50.000
Sobre el pla anunciat fa un any pel president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir 50.000 habitatges protegits per al 2030, ha dit que és una de les reivindicacions del partit, perquè suposaria un salt qualitatiu i quantitatiu, en les seves paraules, però no l'única: "No és ni l'única mesura, ni necessàriament la més important, perquè hi ha moltes mesures urgents sobre la taula".
"Hi ha gent que no es pot esperar a la construcció de tots aquests habitatges, i per això, de manera complementària cal, aquí i ara, posar topalls al preu del lloguer, sancionar els grans tenidors que no compleixin la llei, inspeccions perquè no hi hagi abusos", ha defensat.
Ha dit que moltes d'aquestes mesures depenen de la Generalitat, però d'altres del Govern, i ha apel·lat al "canal directe" que manté Illa amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, perquè s'accelerin les polítiques en aquest àmbit.