Els Comuns proclamen Asens candidat a les europees en ser l'únic amb els avals necessaris

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han proclamat l'exdiputat al Congrés Jaume Asens com el seu candidat a les eleccions europees en no haver-hi més candidatures que hagin recollit els avals necessaris per presentar-se a les primàries.

Així ho ha anunciat en una roda de premsa el portaveu dels comuns, Joan Mena, que ha explicat que aquesta proclamació es pot donar per feta des d'aquest dilluns, perquè ja ha finalitzat el termini per fer al·legacions.

Asens va reunir 600 avals per concórrer a les primàries --el reglament establia un mínim de 250--, i el pròxim diumenge els Comuns celebraran la proclamació en un acte en el qual participaran les coordinadores nacionals, Ada Colau, Jéssica Albiach i Candela López.