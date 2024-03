Els Comuns presenten una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat

Albiach demana que Aragonès posi "límits al PSC" amb el Hard Rock i defensi el seu model per a Catalunya



BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han registrat aquest dimarts al Parlament una esmena a la totalitat al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2024.

Així ho ha anunciat en una roda de premsa la líder dels Comuns a la cambra catalana, Jéssica Albiach, mentre continuen les negociacions amb el Govern sobre els comptes i mantenen com a línia vermella que la Generalitat descarti el projecte del Hard Rock.

Dilluns, la CUP també va presentar una esmena a la totalitat als comptes, després d'haver trencat les negociacions amb el Govern, i va instar els Comuns a presentar-ne una també.

Albiach ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de ser "captiu d'una decisió que es va prendre fa 10 anys pels convergents, els socialistes i el PP", i ha insistit que per als Comuns és una condició imprescindible per negociar els pressupostos que es descarti el pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock.

Preguntada per si una moratòria del PDU serviria per aconseguir el seu suport als comptes, la dirigent dels Comuns ha respost que no negociarà a través dels mitjans de comunicació i que aquesta proposta no se'ls ha fet: "No especularé".

Albiach ha qualificat de disbarat el projecte del "casino més gran d'Europa", i ha instat el PSC a explicar per què volen que s'impulsi i quins interessos hi tenen.

Ha explicat que el motiu de presentar una esmena a la totalitat aquest dimarts és tècnic, ja que tenien de termini fins aquest dimarts a les 10.30 per presentar una esmena a la totalitat a la llei d'acompanyament dels pressupostos, i també han presentat una esmena al projecte de llei de pressupostos: "Ho volíem fer en pack".

"ESPERANÇA FINS A ÚLTIMA HORA"

També ha aclarit que això no vol dir que paralitzin les negociacions sobre els comptes, ja que tenen "esperança fins a última hora que el Govern esmeni aquest error" de no descartar el Hard Rock.

"Crec que el president ha de posar límits al PSC i demostrar quin és el seu model per a Catalunya", ha reclamat Albiach, i ha insistit que la decisió de retirar el PDU és política i no tècnica com argumenta l'executiu català.

A més, ha sostingut que el Govern no haurà de pagar "cap indemnització" per retirar el PDU, però sí que ha avisat que si el PDU tira endavant els costos de la indemnització es disparen, ha dit textualment.

Ha descartat que la seva proposició de llei per revertir la rebaixes fiscals a grans casinos es pugui debatre abans dels terminis de negociació dels pressupostos, preguntada per si podria tenir un paper en la negociació pressupostària.

Albiach sí que ha reconegut que aquesta proposició de llei podria ser un "element dissuasiu" per als promotors del Hard Rock.

EL GOVERN "HA TINGUT PROU TEMPS"

Sobre si es plantegen retirar l'esmena a la totalitat i continuar negociant fins al debat d'esmenes parcials, Albiach ha assegurat que el Govern "ha tingut prou temps per esmenar el seu error", i ha insistit que si no tenen cap proposta feta pública per part de l'executiu català abans del 13 de març --quan es voten les esmenes a la totalitat-- votaran a favor de la seva.

També ha apuntat que no té cap reunió prevista amb el president Aragonès, però té el "telèfon obert" i està disposada a reunir-se amb ell en qualsevol moment, ha dit textualment.