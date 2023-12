Els comuns pregunten al Govern per les seves relacions comercials i "diplomàtiques" amb Israel

BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El grup dels comuns al Parlament ha registrat una bateria de preguntes al Govern en les quals demana saber quines són les relacions comercials, d'intercanvi de coneixements i de "planificació de les relacions diplomàtiques" de la Generalitat amb l'Estat d'Israel.

En el document registrat en la cambra catalana i consultat per Europa Press, els de Jéssica Albiach pregunten per les "relacions de compra-venda de béns i serveis" del Govern amb Israel, i per les actuacions que fa i quines relacions té cadascuna de les consellerias amb Israel.

Els comuns també pregunten per les prioritats i actuacions concretes de la Conselleria d'Acció Exterior amb l'Estat d'Israel, i si té planificat obrir una Oficina de la Generalitat en aquest país.