Els comuns pregunten al Govern per l'actuació dels Mossos en la protesta contra The District

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El grup dels comuns al Parlament ha registrat una bateria de preguntes a la cambra catalana per preguntar al Govern per l'actuació dels Mossos d'Esquadra en la protesta contra el congrés The District celebrat aquesta setmana a Barcelona: "Va ser proporcional?".

"Considera el Govern necessari identificar o detenir professionals de la informació durant el desenvolupament de la seva tasca?", pregunten els comuns, en al·lusió a les protestes d'uns activistes que van llançar pintura en pols a alguns dels assistents al congrés.

També pregunten a l'executiu si veu compatible l'actuació dels Mossos amb el lliure exercici del dret a la informació, si creu adequat l'ús de la força contra els professionals de la informació i si els agents anaven identificats amb el número de l'operatiu policial visible.