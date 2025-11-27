Els Comuns porten a la síndica de Greuges l'ordenança de Martorell (Barcelona) de fonts públiques

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Els Comuns i Movem Martorell han presentat aquest dijous un escrit a la Sindicatura de Greuges de Catalunya perquè intervingui davant la modificació de l'ordenança de convivència de Martorell (Barcelona) que prohibeix omplir amb aigua de les fonts públiques ampolles, garrafes o altres envasos, en considerar que és "una situació greu i sense precedents".
Ho han explicat el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, i la portaveu al municipi, Laura Ruiz, en una atenció als mitjans davant la seu de la Sindicatura, i han detallat que també han traslladat l'escrit a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i al Govern.
Cid ha demanat a Junts que faci rectificar l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, del seu partit, en vista d'una decisió que, ha sostingut, contravé l'ordenament jurídic i pretén "competir amb l'extrema dreta".
També ha criticat el que ha qualificat d'inhibició del Govern sobre aquesta qüestió, i la posició del PSC, que governa en coalició amb Fonollosa: "No té cap sentit que una força democràtica plantegi avui limitar i voler multar qui no té accés a l'aigua".
Ruiz ha alertat que, si prospera, Martorell es pot convertir en un laboratori de les polítiques més macabres de l'extrema dreta, en les seves paraules: "Si no aturem ara aquesta aprovació, pot ser que d'aquí a les eleccions del 2027 ens trobem una onada d'alcaldes dient absolutes ximpleries, a veure qui la diu més grossa".