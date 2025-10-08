Els Comuns porten al DPG prohibir "compres especulatives d'habitatge" i aplicar la Taxa Zucman

Volen que el Parlament es posicioni i condemni "el genocidi" d'Israel a Gaza
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup dels Comuns en el Parlament reclama al Govern "estudiar i implementar els canvis legals necessaris per prohibir les compres especulatives d'habitatge" davant de l'augment del preu de l'habitatge i les dificultats d'accés a la mateixa, així com impulsar la Taxa Zucman, que augmentaria l'impost sobre el patrimoni a grans fortunes.
Així ho han recollit en les seves propostes de resolució que han presentat aquest dimecres en el marc del Debat de Política General (DPG), i que es votaran dijous en el Parlament, i defensen aplicar aquesta taxa perquè les fortunes amb patrimonis superiors a 100 milions d'euros tributin un 2% del seu patrimoni.
En habitatge, porten alguns dels compromisos ja aconseguits amb l'Executiu, com la rehabilitació de 150.000 habitatges per incorporar-les al parc d'habitatge protegit; crear abans de novembre una unitat antidesnonaments, i que el Govern actuï "de forma proactiva i amb urgència" per aplicar el règim sancionador en habitatge.
CONTRACTES AMB EMPRESES ISRAELIANES
També volen que el Parlament es posicioni i condemni "el genocidi" d'Israel a Gaza i la detenció dels tripulants de la Global Sumud Flotilla, que titllen d'il·legal, i que es traslladi a la Fiscalia la petició que s'investigui un possible crim contra les embarcacions i els participants de la missió humanitària.
A més, demanen que el Govern garanteixi que en cap contracte públic de la Generalitat participin empreses que "operen il·legalment en assentaments israelians", així com treballar per excloure Israel d'esdeveniments culturals i esportius a nivell internacional i a Catalunya, i concretament citen l'Eurolliga de bàsquet i el Tour de França 2026, que preveu sortir des de Barcelona.
MÉS COMPETÈNCIES I FINANÇAMENT
També plantegen que Catalunya assumeixi "més i millors competències", disposi de més recursos i acordi un model de finançament singular, i que s'apliqui de forma immediata la Llei d'Amnistia.
Altres propostes de resolució fan referència al dret a l'avortament, que pretenen blindar a l'Estatut, així com doblar els recursos destinats a la lluita contra la violència masclista i per garantir els drets de la comunitat LGTBI, i reclamen també al Govern que protegeixi "de forma efectiva el dret al padró davant de l'augment d'obstacles" en alguns municipis catalans.
A més, proposen al Parlament que traslladi el seu suport al Pacte Nacional per la Llengua; la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, i que constati que les compensacions ambientals per l'anterior ampliació de l'Aeroport de Barcelona "no han aconseguit els seus objectius".