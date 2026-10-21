Els Comuns portaran en solitari al Parlament la prohibició de la compra especulativa si no la pacten amb el PSC

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns portaran al Parlament la seva proposta per prohibir la compra especulativa d'habitatge si no arriben a un acord amb el PSC i el Govern abans del 30 d'octubre, dia en què s'acaba el termini per pactar les esmenes en la llei que van registrar abans de l'estiu i que va ser qüestionada pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
"Nosaltres presentarem la llei, perquè és necessària", ha advertit la presidenta dels Comuns al Parlament al president de la Generalitat, Salvador Illa, després d'acusar-lo de proposar un pedaç a la norma i buscar excuses.
Aquests últims dies el Govern i els grups d'esquerres de la cambra han mantingut contactes per avançar en el desenvolupament del decret després del revés del CGE, però la idea que ha traslladat l'executiu per esquivar les objeccions de l'òrgan consultiu no ha convençut els Comuns.
"Vostès ens estan proposant una mena de pedaç que no posa fi a un dels principals problemes que tenim amb l'habitatge, que és l'acaparament de pisos en poques mans. És el mateix de sempre", ha lamentat Albiach.
La dirigent dels Comuns ha recordat que la norma que van pactar estava avalada per un grup d'experts que van determinar tant la seva formació com el Govern, i ha recordat que el dictamen del CGE no és vinculant.
ILLA ES COMPROMET AMB LA NORMA
Illa ha respost que comparteixen l'objectiu dels Comuns, i que el CGE tampoc no el qüestiona, però que adverteix que hi ha "diverses qüestions, no menors, que s'han de fer d'una altra manera" a nivell jurídic.
Ha traslladat a Albiach el compromís d'aprovar aquest decret, però ha fet una crida al rigor i a la responsabilitat: "El que vull és que això tiri endavant i que tiri endavant amb la garantia que no és un brindis al sol".