Els Comuns portaran al DPG "la necessitat d'afrontar de manera decidida la crisi d'habitatge"

Demanen al Govern calendaritzar les mesures de l'acord d'investidura

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha avançat que la seva formació portarà al debat de política general (DPG) que se celebra aquest dimarts i fins dijous al Parlament "la necessitat d'afrontar de manera decidida la crisi d'habitatge i donar solucions des del Govern".

En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, Mena ha sostingut que pels Comuns "és important recuperar la regulació dels lloguers de temporada", a més d'introduir millores en els pressupostos del 2025 de cara a poder tenir un parc d'habitatge públic que doni resposta les necessitats dels catalans.

Preguntat per quina quantitat d'habitatges públics situarà el grup de Jéssica Albiach en el debat, Mena ha assegurat: "No partim de xifres concretes, tenim l'acord d'investidura que ja diu de quina manera hem d'enfocar tot el que té a veure amb la millora i l'accés a l'habitatge".

"És important que l'acord d'investidura d'alguna manera es concreti en partides pressupostàries de cara a la negociació", ha dit el portaveu, que també demana al govern del PSC calendaritzar les mesures per saber quan i de quina manera es concretarà el pacte que va permetre la investidura de Salvador Illa.

MODEL DE FINANÇAMENT

Preguntat per si presentaran alguna proposta sobre el model de finançament de Catalunya, Mena ha afirmat que és evident, en les seves paraules, que els Comuns defensen un model "que sigui just per a Catalunya".

"Darrere el model de finançament el que hi ha també és tenir millors serveis públics, millor educació pública, millor sanitat pública i també millors polítiques d'habitatge", ha afegit.

També respecte al finançament, preguntat per les paraules del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, Mena ha afirmat que "Page ja ha demostrat més d'una vegada que sembla que treballa més per als interessos del PP de desgastar la convivència amb el conjunt de comunitats autònomes que per facilitar que el govern de Pedro Sánchez tiri endavant amb els seus acords".

"Nosaltres volem fer polítiques de la manera més seriosa i de la manera més rigorosa possible, i això vol dir sentir burrades com les que diu García-Page", ha conclòs.