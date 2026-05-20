Els Comuns ofereixen a Illa "recalendaritzar" propostes pressupostàries perquè pugui pactar amb els docents

El president li recull el guant i diu tenir la "mà estesa" en la negociació amb els sindicats
BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha ofert al president de la Generalitat, Salvador Illa, "recalendaritzar" algunes de les propostes que el seu partit va demanar al Govern per aprovar els pressupostos perquè l'executiu tingui els recursos necessaris per assolir un acord amb els sindicats educatius.
"Pels Comuns no quedarà", ha dit Albiach en la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres, i ha afegit que si el que necessita l'executiu és més marge pressupostari i més recursos, estan disposats a flexibilitzar el calendari perquè es compleixin les seves demandes.
"Si el Govern necessita més marge pressupostari per assolir un acord amb els sindicats, amb els docents, i necessita més recursos per fer-ho possible, nosaltres estem disposats a recalendaritzar algunes de les nostres propostes perquè això sigui així", ha afirmat.
Albiach ha dit que s'obren a això perquè Catalunya necessita solucions i que, d'aquesta manera, el Govern no tindrà excuses: "Sí, tenim un primer acord, que és bo, que s'ha de desplegar amb tots els recursos, amb tota la celeritat, amb tota la força, però sobretot també necessitem continuar avançant".
Illa ha recollit el guant: "Celebro també la flexibilitat que vostè ha expressat per, si calguessin més recursos, poder-los trobar amb l'ajuda del seu grup", ha manifestat.
Els Comuns i el Govern van assolir al febrer un acord pressupostari, que després del fracàs de les negociacions amb ERC al març van demanar renegociar, i ho estan fent aquesta setmana, també coincidint amb la reunió que aquest dimecres té la Conselleria d'Educació amb els sindicats docents.
INFILTRACIONS DELS MOSSOS
El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha preguntat a Illa per la infiltració d'agents dels Mossos en la reunió d'un sindicat educatiu, l'ha acusat de normalitzar l'espionatge i de rebentar la comunitat educativa, i ha criticat ERC per donar suport als pressupostos en aquest moment.
Sobre els Mossos, Illa ha respost que es fa seves les explicacions que la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va donar davant el Parlament la setmana passada, i sobre les negociacions amb els docents, ha dit que ja van fer un acord que suposa un pas endavant molt important, però que continuen amb la "mà estesa".
AUTORITAT DELS DOCENTS
El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat l'esquerra de promoure la figura del "profe-col·lega sense autoritat" i de no suspendre els alumnes per no traumatitzar-los, fet que assegura ha resultat catastròfic per al sistema educatiu, raó per la qual ha demanat a Illa donar autoritat als professors, pagar-los com es mereixen i no espiar-los.
Illa ha rebutjat el discurs de Fernández "que tot està malament" i ha assegurat que el sistema educatiu català ha format persones en posicions acadèmiques i empresarials capdavanteres, tot i que ha convingut que hi ha coses a millorar, la qual cosa assegura és en el que treballa el seu govern.
EPISODIS VIOLENTS A CATALUNYA
Vox i Aliança Catalana (AC) han fet referència als episodis de violència amb arma blanca de les últimes setmanes a Catalunya; el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, els ha atribuït a la promoció de "l'entrada massiva d'immigració" i a la regularització extraordinària.
Per la seva banda, la líder d'AC, Sílvia Orriols, ha assegurat que la realitat als carrers de Catalunya és "el tràfic, les agressions sexuals, els trets, els atemptats i la violència diària", que segons ella és atribuïble a l'islamisme que creu que Illa promou.
En la seva resposta, Illa ha rebutjat distingir segons l'origen: "La distinció rellevant, en temes de seguretat, és entre els qui respecten la llei i els qui no respecten. Sigui qui sigui, vingui d'on vingui, parli la llengua que parli, resi al Déu que resi, es posarà davant la justícia per part dels Mossos d'Esquadra".