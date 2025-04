Els Comuns negocien amb el Govern destinar 20 milions del suplement de crèdit a L'Energètica

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han demanat al Govern destinar 20 milions d'euros d'un nou suplement de crèdit a l'empresa pública de renovables L'Energètica, han confirmat fonts del partit a Europa Press.

Segons ha avançat Catalunya Ràdio, l'augment de recursos per a l'empresa de la Generalitat aniria destinat a adquirir nous parcs solars petits i mitjans, incrementar les inversions en projectes de distribució i implantar una xarxa pública d'estacions de càrrega per a vehicles elèctrics.

Les mesures s'inclourien en un suplement de crèdit que s'afegiria al ja aprovat pel Govern a finals de març de 2.168 milions d'euros i que el Parlament té pendent de convalidar.

Els Comuns han situat com a prioritats per a l'aprovació de nous decrets mesures en l'àmbit energètic, en salut, en educació i en habitatge, com destinar un mínim de 850 milions d'euros de recursos propis a la construcció d'habitatges de protecció social (VPO) o crear una unitat contra els desnonaments.

Aquest divendres la conselleria d'Economia i els Comuns mantindran més reunions per negociar els suplements de crèdit.