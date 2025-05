Els Comuns negociaran amb Junts la reducció de la jornada laboral

Demana que "no s'equivoquin de bàndol" i surtin de la lògica de bloqueig

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha anunciat aquest dilluns l'inici d'una ronda de negociacions amb agents socials i partits, entre ells Junts, amb l'objectiu d'arribar a un acord per a la convalidació de la reducció de la jornada laboral al Congrés.

"Aquesta reducció de la jornada laboral principalment es decidirà a Catalunya i per això des dels Comuns hem decidit liderar una agenda de negociacions de contactes amb els diferents sectors socials i polítics amb els quals creiem que hem d'arribar a un acord davant aquesta proposta", ha explicat López en una roda de premsa a la seu del partit.

Aquesta mateixa setmana es reuniran amb representants de la patronal Pimec, i amb Junts, concretament amb el seu secretari general, Jordi Turull, i altres membres de la direcció a Barcelona, tot i que no ha descartat reunir-se amb el líder del partit, Carles Puigdemont, a Bèlgica.

"No tanquem la possibilitat de trobar-nos amb Puigdemont o amb qui calgui, en realitat, si es tracta de poder fer efectiva aquesta mesura i de poder-la fer realitat per als dos milions de treballadors que es veuran beneficiats d'aquesta proposta", ha afegit.

En aquest sentit, els ha demanat que "no s'equivoquin de bàndol", que surtin de la lògica de bloqueig que mantenen, en les seves paraules, i que pensin en els catalans que es veuran beneficiats per la mesura.

HI VEU MARGE

López ha afirmat que les negociacions les lidera el Ministeri de Treball, però que consideraven important liderar des de Catalunya les reunions "en total coordinació" amb la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz.

Segons ella, hi ha marge per a l'acord i per atendre alguna de les peticions de les patronals i de Junts, en relació amb les pimes i l'afectació que hi pot tenir la mesura.

"Des del Ministeri ja s'ha donat a conèixer un paquet d'ajuts econòmics de suport que pot facilitar aquesta aplicació o donar resposta a aquestes problemàtiques que té aquest sector", ha sostingut.