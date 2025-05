Els Comuns lamenten la mort de Mujica: "Seguiràs inspirant sempre les nostres lluites"

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han lamentat la mort de l'expresident de l'Uruguai Pepe Mujica, al que han definit com, textualment, un immens referent de la lluita per la igualtat i la justícia social a l'Amèrica Llatina i al món sencer: "Seguiràs inspirant sempre les nostres lluites".

Ho han fet en diversos missatges de X recollits per Europa Press, després de conèixer-se la mort del referent polític per a l'esquerra llatinoamericana als 89 anys.

Per la seva banda, la coordinadora dels Comuns, Candela López, ha assegurat que el llegat de Mujica és etern i l'ha recordat com "un revolucionari honest, un líder humanista i una brúixola ètica per a l'esquerra d'arreu".

La portaveu dels Comuns i diputada de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat que trobaran a faltar la seva fermesa i tendresa: "No per més esperat és menys dolorós, però això sí, quin llegat".

El diputat del Parlament Europeu de Comuns-Sumar Jaume Asens ha assegurat que Mujica va viure com pensava, "amb la decència de qui no es rendeix davant de la injustícia ni s'agenolla davant del poder".