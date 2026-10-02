Els Comuns a Junts: Si rebutgen els decrets en habitatge, "serà una vergonya que quedarà per a la història"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han avisat Junts que si rebutgen aquest divendres validar els dos decrets d'habitatge que el Govern central portarà al Congrés dels Diputats i "voten en contra del dret a l'habitatge, serà una vergonya que quedarà per a la història.
"Junts ha decidit votar en contra de milions de catalans i catalanes i posar-se al costat del PP i VOX", ha assenyalat el partit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Dijous a la nit, els postconvergents van informar en un comunicat el seu rebuig a validar els decrets i en van demanar la retirada, a més de sol·licitar un text nou que "comenci a revertir la greu situació de l'habitatge".