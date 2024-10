Els Comuns insten a regular el lloguer de temporada i el règim sancionador de la Llei d'Habitatge

Reclamen al Govern impulsar un nou acord de finançament singular i que s'apliqui l'Amnistia

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup dels Comuns al Parlament reclama que el Govern faci "els canvis legislatius necessaris" per regular els lloguers de temporada i d'habitacions a Catalunya abans d'acabar l'any, a més considera imprescindible que es tramiti al Congrés una reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) amb aquest mateix objectiu.

Així ho han recollit en les seves propostes de resolució que han presentat en el marc del Debat de Política General (DPG), consultades aquest dimecres per Europa Press, i que es votaran aquest dijous al Parlament, en les quals també insten al Govern a aprovar "de manera urgent" el règim sancionador de la Llei d'Habitatge.

MÉS PARC PÚBLIC D'HABITATGES

El text també recull la proposta del Govern de construir 50.000 habitatges assequibles en el període 2024-2030, i que 15.000 d'elles s'incorporin al parc d'habitatge protegit de l'Incasòl, i demana destinar com a mínim 350 milions d'euros en els propers quatre anys a ampliar el parc públic de lloguer en 5.000 habitatges mitjançant la compra per tempteig i retracte.

Els Comuns han demanat que el Govern descarti plans d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i que rebutgi "les declaracions del secretari de Transició Ecològica en les que planteja destruir La Ricarda, l'espai natural més verge de tot el Delta del Llobregat, irremplaçable i no traslladable".

FINANÇAMENT SINGULAR

Els de Jéssica Albiach han instat al Govern a "impulsar un nou acord de finançament singular per a Catalunya" basat en els principis de suficiència, ordinalitat, solidaritat, corresponsabilitat i eficiència.

També aposten perquè el Parlament expressi el seu ple suport a la Llei d'Amnistia aprovada pel Congrés i que reclami "als jutges la seva aplicació sense més dilacions ni arbitrarietats per respectar la voluntat del legislador".

HARD ROCK

Entre les seves propostes sobre fiscalitat, els de Jéssica Albiach han instat al Govern a "no facilitar projectes com el Hard Rock" i a eliminar als propers Pressupostos de 2025 la reducció de fiscalitat prevista per llei per a aquest tipus de projectes.

També aposten per mantenir els impostos propis de successions i patrimoni i augmentar "com a mínim el 50%" l'impost sobre estades en establiments turístics i que la seva recaptació es destini a polítiques d'accés a l'habitatge.

CITA EN 48 HORES

Els Comuns volen que els comptes de 2025 incloguin la creació d'un servei de psicòleg gratuït i que, en aquesta legislatura, s'arribi a garantir que les visites en l'atenció primària es produeixen en un màxim de 48 hores, un objectiu que també s'ha fixat l'Executiu català.

Han demanat al Govern "no continuar desenvolupant les relacions diplomàtiques i comercials amb l'actual Govern d'Israel", i que s'augmentin els recursos destinats a l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins a Orient Pròxim (Unrwa).

A més, els Comuns volen que el Parlament expressi el seu suport a la reducció de la jornada laboral sense reducció de salari proposada pel Ministeri de Treball, liderat per la vice-presidenta, Yolanda Díaz.