Comuns insisteix en un "acord d'esquerres" i no es mouran sobre el Hard Rock

Mena acusa Puigdemont de "voler" una repetició electoral i no investiran Illa amb vots del PP

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha insistit que només treballaran per a un "acord d'esquerres" després de les eleccions i ha dit que els seus vots seran imprescindibles per fer-ho, però ha avisat que continuaran rebutjant el projecte del Hard Rock.

"No canviarem la posició respecte al Hard Rock. No sabem què farà Illa. Li toca obrir un període de converses", ha sostingut en una roda de premsa aquest dimarts, i ha afegit que els Comuns negociaran a partir de continguts.

Mena ha afirmat que el PSC i ERC "han de saber que l'estabilitat de Catalunya només pot venir d'un gir a l'esquerra" i que les alternatives a aquest escenari són una repetició electoral o un govern PSC-Junts, al qual s'ha referit com la coalició de l'asfalt.

Per ell, un acord PSC-Junts seria una mala notícia i "no escoltar la nit electoral", i ha destacat que l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, ja ho descarta, per la qual cosa ha instat el candidat socialista, Salvador Illa, a fer el mateix.

NOVA ETAPA

A més, el portaveu dels Comuns ha acusat Puigdemont de "voler una repetició electoral", i ha assenyalat que l'expresident i líder de Junts hauria d'entendre que s'ha obert una etapa a Catalunya després del 12M.

També ha dit que encara no han començat les negociacions però estan disposats a reunir-se, no ha detallat qui seran els negociadors dels Comuns, i ha descartat negociar "a través dels mitjans de comunicació", preguntat per les condicions que posaran en aquestes converses.

Sobre si estarien disposats a defensar la investidura d'Illa per formar un govern en solitari del PSC o si mantenen com a condició formar-ne part, Mena ha respost que negociaran a partir de continguts i que "no és una prioritat" en les negociacions si formen part o no del Govern.

"DIFERENTS FÓRMULES"

"Hi ha diferents fórmules en què aquest acord d'esquerres es podria fer possible", ha subratllat Mena, que ha afegit que l'objectiu de qualsevol formació política és poder entrar al Govern per condicionar les polítiques que faci.

Ha afirmat que tampoc no han començat les negociacions per a la Mesa del Parlament, preguntat per si demanaran tenir representació en aquest òrgan: "Hem de ser realistes. Ens agradaria una fos el més progressista possible".

Sobre la possibilitat que passi el mateix que en la investidura de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què el PP i els Comuns van votar a favor del socialista, Mena ha insistit en un govern d'esquerres, en què "no hi entra ni per activa ni per passiva el PP ni cap formació de dretes".