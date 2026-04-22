Els Comuns inicien una campanya informativa sobre la sol·licitud de la pròrroga de lloguers

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han engegat una campanya informativa per "animar la ciutadania a demanar la renovació" dels contractes de lloguer que caduquen abans del 31 de desembre del 2027 i per facilitar un model de sol·licitud.
Amb cartells a estacions de Barcelona com Sants, Passeig de Gràcia, La Sagrera, Fabra i Puig o El Clot, els Comuns recorden que la pròrroga és vigent però no és automàtica, i animen a sol·licitar-la.
Per això, el partit facilita als inquilins un model de sol·licitud a través d'un codi QR situat als cartells informatius.