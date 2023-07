Els comuns incorporen en el programa de Sumar un pacte territorial per a aquesta legislatura

Mantenen en el seu programa el referèndum a Catalunya com un horitzó a "més llarg termini"



BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Els comuns han incorporat en el programa electoral de Sumar per al 23 de juliol la seva proposta d'impulsar en aquesta legislatura un "nou pacte territorial entre Catalunya i Espanya acordat a través del diàleg, la negociació i l'acord" i que hauran de confirmar els catalans.

En el programa electoral dels comuns, al qual ha tingut accés Europa Press, també mantenen la seva aposta per celebrar un referèndum a Catalunya com un horitzó polític "més a llarg termini", cosa que no apareix com a tal en el de Sumar, segons fonts dels morats.

Els morats recorden que les assemblees nacionals i ciutadanes de Catalunya en Comú i de Podem han "reconegut el dret de Catalunya a poder fer un referèndum per poder decidir el seu futur polític i la seva relació amb Espanya".

Una segona part del document --que inclou les propostes incorporades en el programa de Sumar-- recull que el nou pacte nacional ha de sorgir d'un "diàleg bilateral, de govern a govern i en el marc que acordin els dos governs, el català i l'espanyol".

També especifica que això es podrà canalitzar bé a través de la taula de diàleg o bé en "nous marcs que es puguin acordar", i reivindica la continuïtat de tots els espais de negociació que s'han engegat durant la passada legislatura i que s'hauran de reunir de manera regular i ser productius en la concreció d'acords.