Els Comuns i el Govern creen un grup de treball per tractar la "compra especulativa" d'habitatge

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmat que el seu partit ha creat un grup de treball amb el Govern, que es començarà a reunir la setmana vinent, per estudiar "com prohibir compres especulatives" d'habitatge.
En una entrevista concedida a 'El Periódico' i recollida per Europa Press aquest diumenge, ha assegurat que si s'obren negociacions per a l'aprovació de pressupostos amb l'executiu aquesta matèria serà una "peça central.
Ha assenyalat que, segons ella, un 60% de les adquisicions d'immobles que es realitzen a Catalunya es paguen al comptat: "no les compren persones normals, com nosaltres, sinó fons d'inversió, especuladors, que són grans tenidors. Hem d'evitar aquest apilament d'habitatge en mans d'uns pocs i repartir-la", ha sostingut.
"Volem que sigui un grup de treball àgil, que no s'eternitzi, que sigui discret i, quan ja tinguem una proposta, voldriem que es poguessin sumar altres grups com ERC i la CUP", ha explicat.
També ha matisat que la proposta dels Comuns no afectaria en casos com el de rebre un pis per herència, sinó que va només dirigida a les compres: "a l'hora de comprar, tu has de portar un certificat dient que aquesta és la casa en la qual viuràs en un termini de, com a màxim, 12 mesos", i ha afegit que també permet comprar una casa a un familiar, per exemple, sempre que sigui per viure, encara que no sigui immediatament i, en aquest cas, perquè no quedi buida ha de posar-se en lloguer, segons l'índex de preu de referència.
PRESSUPOSTOS
També en matèria d'habitatge, ha insistit que el Govern ha d'acabar amb la "impunitat" amb els qui incompleixen el topall de preu dels lloguers per tal que els Comuns negociïn els pressupostos.
"Si el Govern fa tanta gal·la que qui la fa la paga, en matèria d'habitatge també ha de ser així", ha apuntat.
Ha demanat al conseller d'empresa i Treball, Miquel Sàmper, "sortir del racó" i defensar el dret a l'habitatge aplicant el règim sancionador.
Sobre els pressupostos ha advertit que "seria positiu que Catalunya els tingués, però no a qualsevol preu" i ha recordat que no hi haurà acords si el Govern incompleix, encara que també ha remarcat que no tenir pressupostos no equival necessàriament a convocar eleccions, en les seves paraules.
AEROPORT
En referència a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha afirmat que l'anunci del president d'Aena, Maurici Llucena, de l'inici de la licitació del pla director per a la reforma és per "tranquil·litzar als accionistes" i ha criticat que està en postures de negacionisme climàtic, textualment.
A més, també ha criticat la postura del PSC: "no pot ser que els socialistes estiguin al matí fent-se una foto amb Lula i a la tarda dient que volen ampliar l'aeroport".
BARCELONA
Preguntada pel possible candidat dels Comuns a l'alcaldia de Barcelona i l'anunci de l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com Bob Pop, de la seva intenció de presentar-se, ha assegurat que hi ha un procés de renovació de l'adreça a Barcelona i que ells haurien de fixar els ritmes, però creu que és "una mostra de fortalesa que anima a l'organització que hi hagi persones que ja han anunciat públicament que volen ser candidats".
També ha estat preguntada per la presència d'una sola candidatura o diverses de cara a triar candidat a la capital catalana: "tan positiu és que hi hagi diverses llistes competint com que s'arribi a una llista única. No soc fetitxista de cap de les dues opcions".
ADVOCAT GENERAL DE LA UE
En referència al dictamen de l'advocat general de la UE sobre la llei d'amnistia, ha destacat que és una bona notícia i que "no és vinculant, però marca el camí".
"Nosaltres, a diferència d'alguns que volen estar instal·lats en el rancor i en la política de la venjança, pensem que s'ha d'aplicar l'amnistia al més aviat possible", ha defensat.