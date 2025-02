Els Comuns i el Govern anuncien un acord per construir 1.200 habitatges protegits a 11 ciutats

Albiach demana que els actuals no perdin la protecció i Illa defensa polítiques "de llarg recorregut"

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit ha arribat a un acord amb el Govern per construir fins a 1.200 habitatges públics protegits a 11 ciutats catalanes.

"És un primer pas important per ampliar el parc públic de Catalunya en una situació d'emergència habitacional com la que estem patint", ha valorat Albiach durant la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, del Parlament, durant la qual ha destacat que la qualificació d'habitatge protegit no caducarà, en les seves paraules.

Illa ha detallat que els terrenys on se situaran són 14 solars propietat de la Generalitat que es posaran a disposició del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica: "N'hi ha prou amb això? No, però és un pas endavant. Què hem de fer? Construir més, de manera més àgil i de manera més ràpida", ha valorat.

Concretament, els habitatges es construiran a Barcelona, Esplugues de Llobregat (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Tarragona, Prades (Tarragona), Xerta (Tarragona), Girona, Figueres (Girona) i Llançà (Girona); i el Departament d'Economia i Finances s'ocuparà de les licitacions per adjudicar els drets de superfície.

36.000 HABITATGES SENSE PROTECCIÓ

Més enllà de l'acord, Albiach ha demanat que el compromís d'Illa de construir més i més ràpid es faci amb garanties, i sobretot que no es perdi la qualificació d'habitatge protegit, també per a l'habitatge protegit ja existent, situació que ha assegurat que es pot produir actualment.

"Ara mateix a Catalunya hi ha 36.000 habitatges protegits, que en els pròxims anys poden perdre la protecció i passar al lliure mercat i de fet n'hi ha 8.000 que la perdrien aquest mateix any i per això és important que el seu govern actuï i reaccioni tal com li estem demanant i com està recollit en l'acord d'investidura", ha dit.

En aquest sentit, ha reclamat a l'executiu mesures per combatre l'especulació i aprofitar tots els recursos disponibles per construir: "Els interessos de la condonació del deute del FLA han d'anar a habitatge públic", ha demanat.

MESURES EN CADA CONSELL EXECUTIU

Per la seva banda, Illa ha assegurat que té la voluntat de fer una política d'habitatge de "llarg recorregut" per a la qual ha demanat el consens del Parlament perquè es pugui sostenir en el temps i per garantir, en les seves paraules, que l'habitatge a Catalunya sigui un dret i no pas un negoci.

Ha defensat que en gairebé cada Consell Executiu del seu govern s'aprova alguna mesura relacionada amb l'habitatge, com el decret aprovat dimarts per a l'agilització i la simplificació de tràmits administratius: "Continuarem caminant per aquest camí, l'objectiu de 50.000 habitatges protegits per al 2030 és ambiciós, però jo tinc confiança que avançarem".