Els Comuns no negociaran els comptes si no s'aprova el règim sancionador al gener

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha advertit aquest dimarts que frenaran "en sec" la negociació dels pressupostos de la Generalitat si no s'aprova el règim sancionador per frenar els lloguers de temporada abans que acabi el mes de gener i una campanya per informar els inquilins sobre els seus drets.

En una roda de premsa al Parlament, Cid ha remarcat que el règim sancionador ha de servir per multar qui fa "frau de llei" a la llei d'habitatge, fent servir la figura del lloguer de temporada per saltar-se la regulació dels preus del lloguer, en les seves paraules.

Cid ha insistit que la campanya publicitària adreçada als inquilins ha de ser "de gran nivell" per informar-los sobre els seus drets i obligacions, a més dels instruments dels quals disposa el Govern davant de vulneracions per posar límits, textualment, a qui fa negoci amb el dret a l'habitatge.

RESPON A ROMERO

Preguntat sobre les declaracions aquest dimarts de la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, sobre que la negociació pressupostària amb els Comuns està avançada, Cid ha assegurat que encara falten "concrecions".

Ara com ara, segons apunta Cid, els Comuns desconeixen l'estructura general dels pressupostos del Govern sobre quines partides s'emportaran alguns àmbits com Educació i Salut, i tampoc no han començat a redactar el possible acord de pressupostos entre les dues parts, remarca.

"Això no va de bones paraules, va de concrecions", ha reiterat Cid, alhora que ha informat que aquesta setmana faran una altra reunió amb la Conselleria d'Economia i Finances per prosseguir amb la negociació dels pressupostos del 2025.