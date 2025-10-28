Els Comuns faran costat al decret de desplegament de les energies renovables

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El decret de desplegament d'energies renovables que inicialment el Govern va aprovar i va haver de retirar per manca de suports al Parlament veurà la llum un cop l'executiu l'ha pogut pactar amb ERC --que ho va anunciar dilluns-- i els Comuns, que ho han confirmat aquest dimarts.
Segons ha informat la formació en un comunicat, donaran suport al decret després d'incloure diverses mesures per garantir una "governança ambiental basada a protegir la biodiversitat", garantint la participació dels ens locals en la planificació i l'execució dels projectes i que la transició energètica sigui justa.
En aquest sentit, contemplen que l'aprovació del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER), abans del 2026, s'expliqui prèviament a nivell territorial i obri un procés de "cogovernança municipal" perquè els ajuntaments puguin presentar ajustos al projecte inicial, a més de mecanismes de participació ciutadana.
També han acordat desplegar l'Agència de la Natura de Catalunya abans del juny del 2026, impulsar un Conservatori del Litoral, aprovar una llei de patrimoni natural i biodiversitat i actualitzar abans del 2030 tots els plans de protecció d'espècies i hàbitats naturals.
Segons els pactes, s'ampliarà la plantilla dels parcs naturals de Catalunya amb almenys 74 places més, i el 2026 començaran els tràmits per aprovar la llei forestal de Catalunya.