Els Comuns exigeixen una llei contra la compra especulativa d'habitatge per defensar els pressupostos

Albiach: "El PSC ho ha d'entendre, aquest és el preu dels nostres vots"
BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han fixat aquest dijous les seves condicions per fer costat als pressupostos de la Generalitat del 2026, que han començat a negociar aquesta setmana, entre les quals l'impuls d'una llei contra la compra especulativa d'habitatge "en un termini màxim de 6 mesos".
Així ho ha anunciat la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, durant una executiva extraordinària del partit, en què ha avançat els 5 eixos prioritaris per donar suport als comptes: 350 milions més per a habitatge, prohibir les compres especulatives, inversions per al transport públic, l'ampliació de les beques menjador i una reducció d'un 50% de les llistes d'espera d'especialistes en la sanitat pública.
Amb el lema 'Que es noti en el dia a dia', els Comuns han situat els pressupostos com "una nova oportunitat per plantejar els reptes" que té Catalunya, amb l'habitatge com a prioritat a banda del transport, també coincidint amb la crisi ferroviària a Rodalies desencadenada per l'accident a Gelida (Barcelona).
1.200 MILIONS PER A HABITATGE
"Volem aturar aquest segrest de pisos en mans de fons voltor i en mans d'especuladors, cal protegir l'accés a l'habitatge perquè les cases són per viure-hi, no són per especular", ha sostingut Albiach.
Fonts dels Comuns creuen que l'informe d'experts avalarà la viabilitat jurídica de la compra especulativa d'habitatge.
En aquest sentit, també en matèria d'habitatge, els Comuns reclamen 350 milions més per a aquesta matèria per poder "doblar els ajuts al lloguer i per fer créixer el parc públic", passant així dels 850 milions de fons propis als 1.200 que posen sobre la taula els d'Albiach.
Així, proposen una "millora dels criteris d'accés i condicions" dels ajuts amb un increment del límit d'ingressos màxims fins als 36.000 euros anuals --actualment és de 25.200-- i amb l'actualització del preu màxim del lloguer per adaptar-lo als preus reals: a Barcelona de 1.135 --600 en el cas d'habitacions-- i a la resta de Catalunya de 855 euros --450 en habitacions--.
"El PSC ho ha d'entendre, aquest és el preu dels nostres vots", ha dit Albiach, que ha reclamat que els comptes incorporin les necessitats i les prioritats del 99% dels catalans i no de l'1% més ric.
TRANSPORT PÚBLIC
En matèria de transport públic, exigeixen doblar la xarxa d'autobusos interurbans "i encara amb més motiu davant un servei de Rodalies que no està funcionant", a banda d'impulsar els tramvies per vertebrar tot el territori.
Per això, demanen garantir "de manera immediata" les inversions necessàries per a una infraestructura ferroviària de qualitat amb un pla que inclogui l'impuls de trens-tram al Camp de Tarragona i la Costa Brava sud, les Terres de l'Ebre, el Bages i els Pirineus.