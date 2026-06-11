Els Comuns exigeixen al Govern explicar el cost total de la visita de Lleó XIV

Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press
Reclamen saber si puja la xifra inicial de 2,3 milions anunciada per la Generalitat
BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -
El grup dels Comuns al Parlament ha registrat una bateria de 54 preguntes per exigir al Govern que expliqui el cost total de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.
En un comunicat aquest dijous, els de Jéssica Albiach expliquen que volen saber les "despeses reals de l'operatiu, l'ús de recursos provinents de la taxa turística, les adjudicacions, els patrocinis privats i les deduccions fiscals".
Els Comuns han assegurat que reclamen aquesta informació "després que s'hagin fet públiques xifres que situen en 2,3 milions d'euros l'aportació inicialment anunciada pel Govern i en fins a 5 milions d'euros el cost total vinculat a la visita", i han demanat detallar a quant ha augmentat el cost.
Han demanat que el Govern aclareixi quina part correspon a la Generalitat, quina a l'Ajuntament de Barcelona i quina assumeixen altres administracions, organismes, consorcis o empreses públiques, i també quina part s'ha finançat amb aportacions privades, patrocinis, donacions, deduccions fiscals o recursos provinents de la taxa turística.
"DESGLOSSAMENT COMPLET"
Han sol·licitat un "desglossament complet" de les despeses de la logística i organització dels actes, el centre internacional de premsa, el dispositiu de seguretat i de mobilitat, les campanyes institucionals, les actuacions d'obra pública, adequació d'espais i altres despeses associades a la visita.
També volen saber quines partides pressupostàries concretes s'han imputat a cada despesa, quin organisme o departament les ha executat i "quin criteri jurídic i pressupostari justifica l'ús" de la taxa turística per sufragar la visita del Papa.
La formació també incorpora preguntes específiques sobre l'import estimat de les deduccions fiscals, bonificacions, exempcions o altres beneficis tributaris associats a aportacions, quin impacte poden tenir sobre la recaptació de la Generalitat, de l'Estat o d'altres administracions.
Els Comuns consideren que "aquests possibles beneficis fiscals també poden representar un cost indirecte per a les finances públiques", per la qual cosa reclamen saber si la xifra de 2,3 milions inclou aquest impacte fiscal, i en demanen detalls en cas de no ser així.