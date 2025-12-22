Els Comuns exigeixen donar una resposta "valenta" als desallotjats a Badalona

López recrimina a Albiol "deshumanització, racisme i violència institucional"
BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha exigit aquest dilluns al govern de Salvador Illa donar una resposta "valenta" a la situació en què es troben les desenes de persones desallotjades la setmana passada de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), que es troben des d'aleshores al carrer.
En una roda de premsa a la seu del partit juntament amb la portaveu a Badalona, Aïda Llauradó, i la diputada al Congrés Viviane Ogou, López ha demanat a la Generalitat donar una resposta a la magnitud de les necessitats i davant l'"immobilisme" de l'alcalde, el popular Xavier García Albiol.
"Davant aquesta deshumanització, davant aquest racisme, davant aquesta violència institucional, estem veient un alcalde que està liderant un greu problema de convivència a la seva ciutat sense prendre mesures", ha sostingut López.
En la mateixa línia, Llauradó ha lamentat que el que ha fet Albiol "ha estat escampar l'odi i el problema del sensellarisme a diferents barris de la ciutat" i li ha exigit treballar juntament amb la Generalitat perquè les persones desallotjades no continuïn dormint sota el pont de l'autopista, sota la pluja i en condicions infrahumanes.
"INSTRUMENTALITZAR" ELS IMMIGRANTS
"Ell és molt valent contra els més desfavorits i, en canvi, és incapaç de gestionar els problemes de la seva pròpia ciutat", ha afegit Llauradó, que ha assegurat que hi ha solucions però que requereixen valentia.
Així mateix, ha apuntat que es tracta d'un cas de racisme institucional: "El PP el que està fent en la seva batalla també contra l'extrema dreta és instrumentalitzar els col·lectius immigrants per generar odi".
En aquest sentit, la portaveu a l'Ajuntament ha exigit l'habilitació d'equipaments públics per donar una resposta d'urgència a la situació de les persones que són al carrer, però ha exigit una "resposta institucional" tant del consistori com de la Generalitat.