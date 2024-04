Els Comuns estan a favor de celebrar debats "on sigui" després que Puigdemont ha demanat fer-ne un a França

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Comuns-Sumar han assegurat que estan "a favor de fer debats amb qui sigui i on sigui", després que l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a la presidència del Govern, Carles Puigdemont, ha demanat a TV3 i Catalunya Ràdio fer el seu debat a Perpinyà (França).

Segons han explicat fonts de la candidatura dels Comuns-Sumar consultades per Europa Press, la seva cap de llista, Jéssica Albiach, no posarà "vetos" per fer debats electorals.

Junts+ ha proposat un debat a França "en igualtat de condicions amb la resta de candidats, sense traves tècniques que impedeixin o dificultin la plena expressió" de Puigdemont.