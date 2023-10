Els comuns esperen que "cap força progressista" rebutgi la investidura després del pacte PSOE-Sumar

Veu un "pas endavant per consolidar l'acord d'investidura" que Sánchez defensi l'amnistia

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha afirmat que espera que "cap força progressista tingui la temptació de no donar suport" a la investidura després de l'acord de govern al qual van arribar la setmana passada el PSOE i Sumar.

"Cap força progressista pot dir que és un mal programa de govern", ha afirmat el portaveu en una roda de premsa aquest dilluns, sense aclarir si es refereix a ERC o a Podemos, i ha reclamat que aquest acord uneixi les forces progressistes de Catalunya.

Ha celebrat que el pacte inclogui la reducció de la jornada laboral, la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), l'augment dels permisos de maternitat i paternitat i una llei per posar fi a les llistes d'espera.

També ha destacat que inclou "un compromís ferm per reformar el sistema de finançament i fer-lo més just amb Catalunya", la qual cosa assegura que s'ha incorporat gràcies a la presència i persistència dels comuns en la negociació, ha dit textualment.

Preguntat per les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que veu lluny un pacte d'investidura ja que no hi ha acord sobre el finançament i el traspàs de Rodalies, Mena ha respost que és "optimista", i ha assegurat que treballen perquè hi hagi un acord que inclogui aquests dos assumptes.

Ha afirmat que no entendria que ERC no donés suport a la investidura si no hi ha un traspàs de Rodalies, ja que "l'alternativa és la dreta i la ultradreta de Vox", i ha apel·lat a la discreció en ser preguntat per la posició del seu partit en les negociacions sobre si s'han de traspassar totes les vies o deixar fora les internacionals.

"Quan una cosa s'està debatent cal ser discrets. Mantindrem la discreció perquè la negociació sigui reeixida", ha sostingut Mena, que també ha rebutjat posar una data aproximada per a la sessió d'investidura, però ha reiterat que és optimista sobre aquesta qüestió.

CONDONACIÓ DEL FLA

Mena també és partidari de condonar el deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), després que ERC ha assenyalat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per la lentitud de les negociacions en aquest sentit.

El portaveu ha destacat que els comuns ja van defensar en la passada legislatura al Congrés la condonació del FLA, i ha apostat per un acord de finançament que sigui "un reset en termes de deute de les administracions autonòmiques", la qual cosa creu que no només defensen les comunitats autònomes presidides pel PSOE sinó algunes del PP, segons ell.

PEDRO SÁNCHEZ

El portaveu dels comuns ha qualificat de molt bona notícia que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi defensat aquest cap de setmana l'amnistia, i ho veu com un "pas endavant per consolidar l'acord d'investidura".

"Es va imposant el sentit comú", ha celebrat Mena, que ha aplaudit que els socialistes ara defensin una mesura que ja havien defensat els comuns prèviament, i ha recordat que una cosa similar va passar amb els indults i la reforma del Codi Penal.

Mena ha explicat que el grup parlamentari de Sumar ha decidit que cap diputat participarà en la jura de la Constitució de la princesa Elionor: "Només hi haurà representació institucional del Govern de l'Estat", ha detallat.