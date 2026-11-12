Els Comuns donaran la part proporcional del seu sou del dia de vaga a entitats d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Els diputats dels Comuns al Parlament donaran la part proporcional del seu sou per secundar la vaga general de l'11 de novembre a entitats de defensa del dret a l'habitatge, ha informat el partit en un comunicat aquest dijous.
Els representants de la formació van participar en les diferents mobilitzacions i van secundar la vaga general i, per aquest motiu, faran una "aportació equivalent al descompte salarial" a col·lectius i entitats que lluiten pel dret a l'habitatge.
Fonts dels Comuns han explicat a Europa Press que no és possible retornar part del sou al Parlament, per la qual cosa han optat per fer una donació a aquestes entitats.