Els Comuns estan lluny dels comptes i veuen "mala idea" aprovar-los sense acord

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha afirmat que estan lluny del Govern en la negociació sobre els pressupostos, que encara no es donen les condicions per aprovar-los i ha advertit que seria una "mala idea" que l'executiu els aprovés en el Consell Executiu sense tenir-los acordats amb la seva formació.
"Hem constatat que encara continuem lluny d'aquest acord que estem reclamant per millorar els pressupostos del 2026", ha dit en una atenció als mitjans, després de la reunió que ha mantingut aquest dilluns amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero.
Els Comuns han situat com a reclamacions extra a l'acord que ja van subscriure al febrer augmentar els recursos en habitatge i mesures per reconvertir baixos i oficines en habitatge protegit (VPO), reformular el projecte de la línia R-Aeroport i una proposició de llei per portar-la posteriorment al Congrés que gravi les fortunes de més de 100 milions d'euros, la taxa Zucman.
Segons Cid, no han tancat cap acord en cap de les carpetes: "Al final el que importa és el que signes i, per tant, els compromisos negre sobre blanc que després es poden exigir", ha dit, en resposta a si veu predisposició del Govern en algun d'aquests aspectes.
SENSE ACORD
Preguntat per si veu possible que el Govern porti el projecte al Consell Executiu sense tenir tancat l'acord amb la seva formació, però sí amb ERC, ha respost: "Espero que no. Sempre hem dit que és una molt mala idea. En tot cas, si arribem a aquest escenari, ja ho valorarem".
Ha afegit que entén que l'executiu pugui tenir pressa per aprovar els nous comptes públics, però que és "tan senzill o tan complicat com que accepti" les seves demandes.
El portaveu ha apuntat que en temes com les polítiques d'habitatge o la fiscalitat "sempre és complicat" que els socialistes cedeixin, però ha recordat que depenen dels seus vots perquè el projecte s'aprovi al Parlament.