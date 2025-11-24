Els Comuns es desplaçaran dissabte a mig centenar de municipis per explicar les seves propostes

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns es desplaçaran aquest dissabte a mig centenar de municipis de Catalunya per explicar els seus programes i propostes en qüestions com habitatge, model de ciutat, serveis públics, transició ecològica i per combatre l'increment "de la dreta i l'extrema dreta".
"Volem confrontar els discursos d'odi. Volem defensar la democràcia i la convivència davant els qui alimenten la por i la mentida per dividir el país. La manera de fer-ho és sortint al carrer, parlant amb la gent, escoltant i donant respostes a les seves preocupacions", ha explicat en una roda de premsa la coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López.
En concret, ha explicat que ella serà a Ripoll (Girona), municipi governat per la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, on els Comuns constituiran el nou espai polític del partit al Ripollès.
I és que, segons López, Ripoll és un dels principals objectius que volen situar "davant el creixement de l'extrema dreta al municipi i la fractura social que s'hi volen instaurar".
La creació del nou espai polític dels Comuns al Ripollès respon a l'estratègia de desplegament territorial que duran a terme a Catalunya, ha detallat.