Els Comuns denuncien Deport Them Now i demanen investigar els "vincles" amb Vox

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat dels Comuns al Parlament, Andrés García Berrio, ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona, a la secció especialitzada en delictes d'odi i discriminació, perquè s'investigui l'organització Deport Them Now i els seus presumptes "vincles" amb Vox.

Presentada conjuntament amb el tinent d'alcalde de Mataró (Barcelona), Sergi Morales, en la denúncia sol·liciten l'obertura d'una investigació penal per delictes d'odi, pertinença a associació il·lícita i incitació a desordres públics "per fets d'extrema gravetat com l'atac a un kebab de Barberà del Vallès o la mesquita de Piera".

Així, reclamen que es practiquin diligències d'investigació sobre l'activitat del grup a Catalunya, que se n'identifiquin els membres i que es determinin les responsabilitats penals que corresponguin.

A més a més, demanen que s'investiguin "els vincles polítics i operatius entre Vox i aquest grup violent, a més de la possible participació en delictes d'odi o associació il·lícita".

De fet, en la denúncia asseguren que aporten imatges en les quals s'"identifica el líder de Deport Them Now interactuant amb càrrecs electes de Vox a Mataró".