Els Comuns demanen "voluntat política" al Govern per prohibir la compra especulativa d'habitatge

Albiach adverteix que les negociacions de Pressupostos "estan costant"
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrat els informes encarregats per la Generalitat a quatre juristes que avalen la prohibició de la compra especulativa d'habitatge i ha sostingut: "Es confirma el que ja sabíem i, per tant, el que es necessita és valentia i voluntat política".
Així s'ha expressat en una roda de premsa a la seu dels Comuns aquest dissabte després de publicar-se els informes dels juristes Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera i l'exmagistrat del Tribunal Constitucional (TC) Carles Viver i Pi-Sunyer, que conclouen que la proposta és tant viable com a constitucional.
"És viable jurídicament, és constitucional, és necessària per a la gent treballadora del nostre país, és de sentit comú i, a més, ja s'ha fet també en altres llocs com a Països Baixos, Dinamarca, Suïssa o Canadà, ja hi ha uns altres que ens porten la davantera", ha assegurat Albiach.
"ENCALLATS EN LES NEGOCIACIONS"
En aquest sentit, ha insistit que aquesta mesura és irrenunciable pels Comuns i una condició indispensable en el marc de la negociació pressupostària amb la Generalitat, negociació que continuarà el dilluns amb la tercera reunió entre la formació d'Albiach i l'Executiu de Salvador Illa.
"Per a nosaltres aquesta mesura és irrenunciable, el Govern ho sap. I encara així, haig de dir que estem encallats en les negociacions i que estan costant més del que tocaria", ha agregat Albiach.
Així mateix, ha instat a "demostrar que la política serveix" i a escollir a la ciutadania enfront del mercat, i ha subratllat que, tal com apunten els informes, es pot intervenir el mercat per prohibir especular i --textualment-- s'ha de fer.
"ESTIRA I AFLUIXA" AMB EL GOVERN
Per la seva banda, la diputada Susanna Segovia ha destacat que la proposta dels Comuns "jurídicament és sòlida i viable" i també entra dins del marc constitucional tal com conclou l'exmagistrado del TC Viver i Pi-Sunyer.
Preguntada per si es plantegen la possibilitat que aquesta iniciativa es pugui impulsar per decret llei en comptes de la via de la proposició de llei, Segovia ha assenyalat que per lectura única podria estar "acordada i en marxa abans del mes d'agost".
Així, els Comuns segueixen apostant per la via de la tramitació de la proposició de llei: "En els decrets llei, de vegades, la tramitació pot ser de fins a nou mesos, i considerem que aquesta és la via més ràpida i que pot donar resultats abans".
Finalment, Segòvia també ha afirmat que està havent-hi un "estira i afluixa" amb el Govern en el marc de la negociació pressupostària, no només per la prohibició de la compra especulativa sinó també per qüestions com les ajudes al lloguer i altres àmbits com a sanitat i educació.