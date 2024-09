Els Comuns demanen uns pressupostos expansius i més recursos en habitatge

Segovia assegura que no es pot donar "per fet" el seu suport als comptes del Govern

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta dels Comuns al Parlament, Susanna Segovia, ha reclamat que el Govern elabori uns pressupostos catalans expansius i que hi hagi un "augment significatiu" de recursos destinats a polítiques d'habitatge.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest dimarts, després que l'executiu català ha aprovat el sostre de despesa per als comptes del 2025, que ha fixat en 37.783 milions d'euros, un 12,8% d'augment respecte a l'últim pressupost aprovat, el 2023.

Segovia ha assegurat que la seva formació va acordar en el pacte d'investidura amb el PSC que hi ha d'haver "una forta inversió per als serveis públics, la reversió de les retallades que queden per revertir, i això requereix uns pressupostos que siguin expansius".

La portaveu dels Comuns ha sostingut que les xifres del sostre de despesa suposen un escenari "prou ambiciós per poder donar resposta als diferents acords d'investidura", i ha insistit que la partida destinada a l'habitatge ha de pujar si el PSC vol complir amb el que s'ha acordat.

"PROVA DEL COTÓ"

Per ella, l'aprovació dels comptes de la Generalitat és "la primera prova del cotó" al govern del PSC i el compliment del pacte d'investidura, i ha reclamat que la regulació dels lloguers de temporada estigui inclosa en la llei de mesures fiscals, administratives i financeres, coneguda com llei d'acompanyament dels pressupostos.

"No es pot donar res per fet", ha sostingut Segovia, preguntada per si el suport dels Comuns als comptes del Govern està garantit, i ha subratllat que negociaran com han fet fins ara perquè es compleixi el pacte d'investidura.