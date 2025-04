Els Comuns demanen "transparència" al Govern central i arribar fins al final per aclarir les causes de l'apagada

Albiach creu que la comunicació del Govern va ser "millorable" durant les primeres hores

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat "transparència" al Govern central, arribar fins al final per aclarir les causes de l'apagada de dilluns i compartir-ho amb la ciutadania.

"Una informació clara, contrastada i de fonts d'experts i independents és la millor manera de fer front als 'bulos', les falsedats i les desinformacions que s'escampen", ha subratllat aquest dimarts en una roda de premsa.

Segons Albiach, no ho demana per desconfiança amb el Govern central i sí perquè, "davant els que fan politiqueig i es dediquen a escampar desinformació, no hi ha res millor que una informació veraç, contrastada i d'experts i científics per desmuntar aquestes mentides".

Després d'elogiar la reacció de la ciutadania i la resposta del sistema públic a l'apagada, ha reconegut que hi ha qüestions que s'han de millorar, començant "pel problema molt greu que hi ha amb els trens de Rodalies i Regionals".

Per això, ja han demanat a la Generalitat la necessitat d'habilitar serveis alternatius de mobilitat en cas que els problemes s'allarguin en el temps i reforçar la de xarxa d'autobusos.

COMUNICACIÓ "MILLORABLE"

També ha assegurat que la comunicació del Govern durant les primeres hores de l'apagada va ser "millorable" perquè, a parer seu, tot i que no es tenia tota la informació, podrien haver comparegut per donar un missatge de tranquil·litat i calma a la ciutadania.

"En qualsevol cas, tots sabem on eren els ministres i els consellers, i que estaven posant en marxa tots els equips per intentar tornar a la normalitat com més aviat millor", ha afegit.

Sobre l'incident, Albiach ha posat èmfasi a explorar totes les vies per reforçar el sistemes d'emergències i adaptar-los al món actual, i ha cridat així a avançar en les mesures aprovades en el ple monogràfic d'emergències que es va celebrar al Parlament després de la dana.