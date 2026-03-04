Els Comuns demanen el 'sí' d'ERC als pressupostos davant la "incertesa internacional"

Mijoler també apel·la a Junts perquè donin suport a les mesures de l'escut social
BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -
El diputat dels Comuns al Parlament Lluís Mijoler ha demanat aquest dimecres a ERC que aprovi els pressupostos de la Generalitat que el Govern ha pactat amb els Comuns i ja ha portat al Parlament, en un exercici de responsabilitat davant la "incertesa internacional".
"A ERC els vull demanar que, si us plau, necessitem aprovar aquests pressupostos. Hi ha acords que no poden esperar a demà, ja que la situació en la qual ens podem trobar d'incertesa internacional pot tenir conseqüències directes per a Catalunya", ha dit en unes declaracions als mitjans a Sant Joan Despí (Barcelona).
Ha dit que els nous comptes han d'entrar en vigor com més aviat millor, i ha defensat que la recaptació de l'IRPF és important i és "una mesura que millorarà el dia a dia de Catalunya", però que també ho faran els acords que la seva formació ha aconseguit en el projecte de pressupostos.
MILLORES EN MOBILITAT
Mijoler ha destacat algunes de les mesures que van acordar en matèria de mobilitat, com el reforç dels busos interurbans a Martorell, el bus directe entre Sant Feliu de Llobregat i Barcelona o una nova línia que uneixi Castelldefels, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
"Són qüestions de mobilitat concretes al Baix Llobregat que milloraran el dia a dia de la gent i que faran que aquests pressupostos es notin", ha valorat.
ESCUT SOCIAL "IMPRESCINDIBLE"
Finalment, també ha apel·lat a Junts perquè donin suport a les mesures de l'escut social que van decaure la setmana passada al Congrés i que el Govern central té previst tornar a portar a la cambra baixa.
"Si els Comuns hem estat capaços amb sis diputats d'ajudar i condicionar les millores socials que aporten tots aquests pressupostos, els demano que els set diputats del Congrés de Junts donin suport al decret de l'escut social", ha afirmat.
Ha advertit que la incertesa en l'escenari internacional pot suposar un augment del preu de l'energia i el possible bloqueig comercial amb els Estats Units fa "imprescindible que més que mai" s'aprovin les mesures de protecció social del decret.