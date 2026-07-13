Els Comuns demanen a Sàmper i Ordeig explicar al Parlament la mort d'un temporer a Lleida

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns han registrat les peticions de compareixença dels consellers d'Empresa i d'Agricultura, Miquel Sàmper i Òscar Ordeig, davant les respectives comissions del Parlament perquè donin explicacions sobre la mort d'un temporer de 64 anys dijous passat a Seròs (Lleida).
Els demanen informar de les mesures que ha pres el Govern per prevenir els riscos laborals per calor extrema en les campanyes agràries, i també han registrat preguntes sobre aquest cas i sobre les mesures de l'executiu per prevenir casos com aquest.
Sol·liciten saber quines actuacions va prendre el Govern durant la calorada en relació amb els temporers a les comarques de Lleida, i si l'empresa per la qual treballava va rebre alguna comunicació sobre adaptar o interrompre l'activitat laboral per la calor extrema.
També pregunten si s'havia inspeccionat l'empresa aquest any, i quines inspeccions sobre calor extrema s'han fet en el sector agrari els últims dos anys, a més dels expedients sancionadors o els requisits de paralització d'activitat produïts arran d'aquestes inspeccions.
El temporer havia anat al centre d'atenció primària (CAP) de Seròs després de trobar-se malament dimecres cap a les 13 hores, i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar molt greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va morir dijous.